تركيا تحتفي بـ أول فيل أنابيب في العالم

• الفيل "جابي" يعيش حاليا في حديقة الحيوانات بغازي عنتاب جنوبي تركيا

شهدت حديقة الحيوانات في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، تقديم مائدة طعام خاصة من الفواكه المفضلة للفيل "جابي"، وهو الأول في العالم المولود عبر طريقة الأنابيب، وذلك تزامنا مع "يوم الفيل العالمي".

الفيل الآسيوي "جابي" البالغ من العمر 18 عاما، يعيش حاليا في حديقة حيوانات غازي عنتاب، ويُعد من أكثر الحيوانات التي تجذب الزوار بفضل حجمه الكبير.

وبمناسبة "يوم الفيل العالمي"، أعدت إدارة الحديقة قائمة طعام خاصة تضم الفواكه والخضراوات التي يفضلها "غابي"، حيث حظيت لحظات تقديمها له باهتمام كبير من الزوار.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس دائرة حماية الحياة الطبيعية في بلدية غازي عنتاب، جلال أوزسويلر، إنهم يحتفون اليوم بالفيل الآسيوي "جابي".

وأضاف أنه لم يتبق في العالم سوى نحو 35 إلى 40 ألف فيل آسيوي، ولهذا هي تحت الحماية، وأحدها موجود في غازي عنتاب.

وأوضح أوزسويلر أنهم يبحثون عن فيلة لـ "جابي" عبر التواصل مع مختلف حدائق الحيوانات في العالم، وذلك لتأمين تكاثره والحفاظ على سلالته.

ويتم إحياء يوم الفيل العالمي في 12 أغسطس من كل عام منذ 2012، وذلك بهدف لفت الانتباه إلى التراجع في أعداد الفيلة المدرجة على "القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض" التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "IUCN".