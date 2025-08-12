 سول: اعتقال مساعد للسيدة الأولى السابقة لدى عودته من فيتنام وسط تحقيقات فساد - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 5:43 م القاهرة
سول: اعتقال مساعد للسيدة الأولى السابقة لدى عودته من فيتنام وسط تحقيقات فساد

سول - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 4:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 4:17 م

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية، أحد مساعدي السيدة الأولى السابقة كيم كون هي؛ لاستجوابه لدى وصوله من فيتنام اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد محققون، في خطوة يتوقع أن تسرع التحقيق الجاري بحق كيم بتهم فساد متعددة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المحققين قولهم اليوم الثلاثاء، إن كيم يي سونج المعروف بأنه "مساعد" عائلة السيدة الأولى السابقة، وصل إلى مطار إنتشون الدولي على متن رحلة لخطوط فيتنام إيرلاينز من مدينة هو تشي منه، ونقل فورا إلى مكتب المستشار الخاص مين جونج كي في العاصمة الكورية سول للاستجواب.

وغادر كيم يي سونج، كوريا الجنوبية إلى فيتنام في أبريل الماضي، فيما يعتقد المحققون أنها كانت محاولة للهروب بعد الإطاحة بالرئيس السابق يون سوك يول ، زوج كيم كون هي.

وجاء احتجازه بعد شهر من إصدار المستشار الخاص مذكرة اعتقال بحقه.

وقال كيم يي سونج: "لم أشارك في أي أنشطة غير قانونية أو غير لائقة".

وأكد: "سأتعاون كليًا مع المستشار الخاص وسأخضع للتحقيق بأمانة".

