الثلاثاء 12 أغسطس 2025
لزيادة نسب المشاهدة.. ضبط المتهمين بسب فتاة في بني سويف

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 4:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 4:00 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على المتهمين بسب فتاة، وذلك عقب تداول فيديو للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن توجيه شخصان السباب لإحدى الفتيات ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بمنطقة ببا ببنى سويف)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، ونشرهما مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

