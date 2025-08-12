شاب نيجيري يبتكر طائرة مسيرة مخصصة لأغراض زراعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- النيجيري شمس الدين جبريل ابتكر طائرة مسيرة بإمكانات وقدرات أغلبها محلية بهدف تعزيز الإنتاجية ودعم المزارعين في مواجهة الأوبئة التي تصيب المحاصيل

- الشاب النيجيري (25 عاما) يطمح إلى الحصول على تمويل حكومي أو خاص لتطوير مشروعه وتوسيع استخدامه ليشمل مزارعين في مختلف أنحاء القارة الإفريقية

من شغف الطفولة بالطيران إلى تصميم طائرة مسيرة تكشف عن الأمراض النباتية وتقترح حلولا فورية، يسعى شمس الدين جبريل إلى إحداث نقلة نوعية في الزراعة النيجيرية ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في القارة السمراء.

وتمكن الشاب النيجيري البالغ 25 عاما، من تطوير طائرة مسيرة قادرة على تحديد الأوبئة الزراعية ومكافحتها عبر رش المبيدات الحشرية.

ويواصل جبريل، في مكان إقامته بولاية كادونا وسط نيجيريا، أعمال تطوير الطائرة المسيرة مع حرصه على استخدام قدرات وإمكانات محلية في مشروعه.

ويهدف الشاب من خلال ابتكاره إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية ودعم المزارعين في مواجهة الأوبئة التي تصيب المحاصيل.

وتستطيع الطائرة إجراء مسح جوي للأراضي الزراعية لتحديد الأوبئة والأمراض التي لحقت بالمحاصيل، حيث تنقل البيانات مباشرة إلى الهاتف المحمول وتخزنها، قبل أن تقترح على المزارع المبيدات والحلول المناسبة.

كما تتميز الطائرة بقدرتها على العمل لمدة ساعة كاملة متواصلة دون مواجهة أي مشكلات تقنية.

وفي حديثه للأناضول، قال جبريل إنه يهدف من خلال مشروعه إلى "تقليل خسائر الإنتاج الزراعي الناتجة عن الأمراض النباتية، وتسهيل عمل المزارعين عبر توفير الوقت ومكافحة الأمراض الزراعية".

وأوضح أن فكرة المشروع تعود إلى أيام طفولته، حيث كان شغوفا بالتكنولوجيا والطيران، وبدأ صناعة مجسمات كرتونية للطائرات التي كان يشاهدها على التلفاز، قبل أن يسخّر دراسته الجامعية في قسم هندسة الفضاء لصالح تطوير طائرة مسيرة مخصصة للأغراض الزراعية.

وأشار جبريل إلى الدور الكبير لوالده في إلهامه، موضحا أنه كان يعاني صعوبات وتحديات في عمله الزراعي، وهو ما دفعه للبحث عن حلول عملية.

ويطمح الشاب النيجيري إلى الحصول على تمويل حكومي أو خاص لتطوير مشروعه وتوسيع استخدامه ليشمل مزارعين في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن التجارب التي أجراها للطائرة في أراضي كادونا الزراعية لاقت استحسان المزارعين، خاصة من حيث سرعة الكشف عن الأمراض وتوفير الوقت وخفض المخاطر الصحية المرتبطة برش المبيدات.

وبيّن جبريل أن ضعف الإمكانات المادية حال دون استخدامه لأنظمة ذاتية متقدمة كما هو الحال في النماذج العالمية.

الشاب النيجيري دعا نظراءه في العالم للاستثمار في تطوير مهاراتهم بمجال التكنولوجيا دون الخوف من خوض تجارب عملية.

وختم جبريل بتأكيد أهمية إيجاد حلول تكنولوجية لمواجهة المخاطر المتزايدة عالميا فيما يتعلق بالأمن الغذائي.