ضربت أكثر من 200 هزة ارتدادية منطقة غربي تركيا، اليوم الاثنين، بعد ساعات من وقوع زلزال بقوة 1ر6 درجة في المنطقة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنها سجلت 237 هزة ارتدادية، منها 10 هزات بلغت قوتها 0ر4 درجة على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن العديد من السكان قضوا الليل في العراء أو داخل سياراتهم خشية حدوث هزات أخرى.

ويوجد مركز الزلازل في منطقة سينديرجي بمحافظة باليكسير، حيث لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأُصيب 29 آخرون في الزلزال الرئيسي الذي وقع أمس الأحد.

ووقع الزلزال على عمق 11 كيلومترا، وشعرت بارتداداته مناطق بعيدة وصلت حتى مدينتي إسطنبول وإزمير، على بعد أكثر من 200 كيلومتر.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن الزلزال أسفر عن انهيار ما مجموعة 16 منزلا، وتم الانتهاء الآن من أعمال الإنقاذ، ولا يزال أربعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى.