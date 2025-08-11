أحزاب المعارضة الهندية تحتج على تعديل مثير للجدل في قوائم الناخبين

نظمت أحزاب المعارضة في الهند احتجاجا، اليوم الاثنين، للمطالبة بإلغاء تعديل مثير للجدل في قوائم الناخبين في ولاية بيهار، وهي واحدة من أفقر الولايات في البلاد، حيث من المقرر إجراء انتخابات مهمة في نوفمبر، محذرة من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى حرمان الناخبين من حق التصويت.

وبدأ مئات من النواب والمؤيدين احتجاجهم من مبنى البرلمان، حيث واجهتهم الشرطة، التي منعتهم من التوجه سيرا نحو مكتب لجنة الانتخابات في العاصمة نيودلهي. واحتجزت الشرطة لفترة وجيزة بعض النواب، بينهم زعيم المعارضة راهول غاندي.

وتتهم أحزاب المعارضة في الهند لجنة الانتخابات الهندية بالتسرع في تنفيذ تعديل ضخم لقوائم الناخبين في ولاية بيهار الواقعة شرقي الهند، قائلة إن هذا الإجراء قد يحول دون مشاركة أعدادا كبيرة من الناخبين في التصويت.

ويشمل تعديل قوائم الناخبين الذي يطال نحو 80 مليون ناخب شروطا صارمة تتعلق بالمستندات الرسمية المطلوبة من المواطنين، مما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي إلى استبعاد الفئات الضعيفة، وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون تقديم الوثائق اللازمة لإثبات جنسيتهم.

ونفت لجنة الانتخابات هذه الادعاءات، مؤكدة أنها حرصت على عدم "إهمال" أي ناخب مؤهل. كما أكدت أيضا أن "التعديل المكثف" هو تحديث روتيني يهدف إلى ضمان دقة قوائم الناخبين، وهي ضرورية لتجنب "إدراج أسماء المهاجرين غير الشرعيين الأجانب".