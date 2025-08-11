الرئيس الفرنسي: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على مخاطر غير مسبوقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين عن قلقه العميق إزاء الخطط الإسرائيلية المقترحة للسيطرة على قطاع غزة.

وفي بيان نقلته وكالة «رويترز»، وصف ماكرون، الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة بأنها «كارثة محققة تنطوي على مخاطر غير مسبوقة»، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى وقف تنفيذ هذه الخطط فورًا.

وحذر من أن «الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة سيكونون أول ضحايا استراتيجية إسرائيل الجديدة».

وشدد ماكرون على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة، مناشدًا الأطراف السعي إلى حل سلمي للصراع.

كما دعا الرئيس الفرنسي، إلى تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة؛ لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا سابقًا إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، وأعرب مرارًا عن قلقه إزاء وضع السكان المدنيين، بعد تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

ودعت فرنسا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، مرارًا وتكرارًا إلى الحوار والمفاوضات لإيجاد حل دائم للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وسبق أن صرّح ماكرون بأن حل الدولتين ينبغي أن يظل الهدف لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.