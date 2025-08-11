ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بالضرب وإصابته في القليوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالضرب وإحداث إصابته بالقليوبية.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لتعديهما على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بالقليوبية.

بفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من شقيق القائم على النشر، وهو عامل بمقهى "مصاب بكدمات وسحجات بالجسم" بتضرره من شخصين "مقيمين بدائرة المركز"، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض محدثان إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول الجيرة.

تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقرا بقيامهما بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.