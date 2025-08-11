لحمايتهم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يواصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات تنفيذ خطط ميدانية مكثفة تهدف إلى حماية صحة وسلامة العاملين في منظومة النظافة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، بضرورة المتابعة الدورية لمدى التزام شركات النظافة بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وبحسب بيان رسمي، نسق الجهاز مع شركات النظافة العاملة في محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العمال من الإجهاد الحراري، حيث تم التشديد على عدم تعريضهم لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، في إطار جهود الحد من الإصابات الناتجة عن ضربات الشمس ونقص السوائل.

وأكدت الوزيرة منال عوض أن تطبيق معايير السلامة يأتي في إطار حرص الدولة على حماية رأس المال البشري، مشددة على أن توفير بيئة عمل آمنة لعمال النظافة يعكس احترام المجتمع لدورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة المدن وجمالها. كما لفتت إلى أهمية المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع شركات النظافة والوحدات المحلية لضمان الالتزام الفعلي بالإجراءات الوقائية.

من جانبه، أوضح المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الشركات أظهرت التزامًا ملموسًا بتطبيق معايير السلامة، خصوصًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وأشار إلى أنه تم تعديل خطط التشغيل لتشمل تكثيف أعمال الكنس اليدوي خارج أوقات الذروة، وتوزيع العمال في الشوارع الداخلية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على المكانس الآلية في المحاور الرئيسية لتقليل الجهد البدني.

كما أضاف أن الشركات نظمت حملات لتوزيع مياه الشرب بشكل دوري، وألزمت العمال بارتداء القبعات الواقية أثناء العمل، مع متابعة مستمرة من قبل مديري القطاعات والمشرفين، لضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر صحية ناتجة عن الظروف المناخية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الوزارة والجهاز لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة، تضمن سلامة العاملين، وتحافظ على كفاءة واستمرارية منظومة النظافة في مواجهة التغيرات المناخية.



