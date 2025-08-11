أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم الاثنين، القرار رقم (43) لسنة 2025، بشأن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المحافظات إلى دوائر محددة، منها:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتشمل المحافظات الآتية: (القاهرة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الدقهلية - كفر الشيخ).

ودائرة قطاع شرق الدلتا وتشمل (الشرقية – دمياط- بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء).

ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وتشمل: (الجيزة - الفيوم - بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر).

ونصت المادة الثانية، على أن يتولى رؤساء اللجان العامة في القطاعات المشار إليها ترشح 3 مرشحين على النظام الفردي من كل محافظة.

ونصت المادة الثالثة، على ألا يكون هناك أكثر من مرشحين عن نفس الدائرة في أي محافظة من المحافظات، باسم الوفد.

ونصت المادة الرابعة، على أن تسلم تلك الترشيحات إلى مكتب رئيس حزب الوفد في موعد غايته 17 أغسطس 2025.

كما نصت المادة الخامسة على أن هذا القرار ينفذ من تاريخ الصدور، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.