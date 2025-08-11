رئيس أوكرانيا بعد اتصال مع ولي عهد السعودية: توجد فرصة لتحقيق السلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشكره على استعداده لبذل جهود من أجل السلام.

وكتب في حسابه على منصة إكس: «التواصل مع القادة مستمر على مدار الساعة تقريبا، ونحن على تواصل دائم»، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: «هذه هي اللحظة التي تلوح فيها فرصة حقيقية لتحقيق السلام».

وفي وقت سابق من اليوم، حذر زيلينسكي، من الخضوع لمطالب فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، وذلك قبل أيام من قمة تجمع الرئيس الروسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي في منشور على منصات التواصل: "ترفض روسيا وقف القتل، ولذلك لا يجب أن تحصل على أي مكافآت أو منافع. هذا ليس موقفا أخلاقيا فحسب، بل عقلانيا. التنازلات لا تقنع قاتلا".

ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا الأمريكية، الجمعة المقبل في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات.