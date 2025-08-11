ارتفاع الفائض التجاري في إيطاليا خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا خلال يونيو الماضي، بفضل الزيادة الملحوظة في الصادرات.

بلغ الفائض التجاري لإيطاليا خلال يونيو 5.4 مليار يورو مقابل 5.2 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي، و6.1 مليار يورو خلال مايو.

وزادت صادرات إيطاليا خلال يونيو بنسبة 4.9% سنويا، مقابل تراجع بنسبة 1.8% خلال مايو. في الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 4.8% بعد تراجع بنسبة 1.5% خلال الفترة نفسها.

وساهمت قطاعات الأدوية والمنتجات الكيماوية الطبية ومعدات النقل بدون حساب السيارات، بالنسبة الأكبر في نمو الصادرات.

وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات الإيطالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.1% سنويا، بفضل زيادة صادرات الأدوية والكيماويات الطبية، في حين زادت الواردات خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.6% سنويا.

وبلغ الفائض التجاري لإيطاليا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2.8 مليار يورو. وسجل الميزان التجاري لإيطاليا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عجزا بقيمة 1.7 مليار يورو، في حين سجل فائضا مع الدول خارج الاتحاد بقيمة 24.5 مليار يورو.