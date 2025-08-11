بريطانيا تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في اغتيال أنس الشريف وزملائه

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن الأخير يشعر «بقلق بالغ» إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة.

جاء ذلك تعليقًا على اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين، باستهداف خيمتهم في مدينة غزة، ليلة أمس.

وأشار إلى أن الصحفيين الذين يغطون النزاعات يتمتعون بـ«الحماية» بموجب القانون الإنساني الدولي، مشددًا على ضرورة أن يتمكن الصحفيون من تقديم تقاريرهم «بشكل مستقل ودون خوف».

وذكر أن «إسرائيل يجب عليها ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان».

وعندما سُئل عن الادعاء بأن أحد الصحفيين مرتبط بحماس، قال المتحدث باسم ستارمر: «يجب التحقيق في ذلك بشكل شامل ومستقل، لكننا نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين».

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد، مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وفي بيان نشره بعد الغارة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف «الشريف» ووصفه بأنه «إرهابي تنكر بزي صحفي في قناة الجزيرة».

وادعى جيش الاحتلال بأن أنس الشريف، كان قائد خلية في حركة حماس، وروّج لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وتعرض الشهيد في الآونة الأخيرة لحملة تحريض إسرائيلية واسعة؛ بسبب تغطيته صور العدوان والتجويع في قطاع غزة.

وكان الشريف قد نفى سابقاً، في بيان نشره عبر منصة «إكس» في يوليو الماضي، أي ارتباط له بأي توجهات سياسية، مؤكداً أنه يعمل كصحفي مهمته نقل الحقيقة كما هي على الأرض، دون أي تحيز.

وقال مستنكرا حملات التهديد والتحريض ضده من الجيش الإسرائيلي إن «قول الحقيقة في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة قاتلة، أصبح بنظر الاحتلال تهديدا».