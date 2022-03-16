إسبانيا تحتجز مؤقتا يختا فاخرا ثالثا على خلفية عقوبات على روسيا

احتجزت إسبانيا مؤقتا يختا فاخرا ثالثا على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي على شخصيات من النخبة الروس.

ويبحر اليخت، واسمه كريسنت ويبلغ طوله 135، تحت علم جزر كايمان. ويرسو اليخت في ميناء تيراجونا جنوب شرق برشلونة، حسبما ذكرت صحيفة لا فانجارديا اليوم الأربعاء.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، احتجزت السلطات الإسبانية يختين عملاقين آخرين، واحد في برشلونة والآخر في مايوركا .

ويجرى الآن تحديد ما إذا كانت هذه اليخوت تخضع للعقوبات المفروضة على شخصيات من النخبة الروس في إطار الحرب على أوكرانيا، وإلى أى مدى.

والهدف هو تحديد الملاك الفعليين لهذه اليخوت .وفي حالة اليخت كريسنت ،الذي تم تصنيعه في عام 2018 في حوض لورسين لبناء السفن في بريمين ، فإن مالكه ربما يكون ايجور سيشن ، الرئيس التنفيذي لشركة روسنيفت ومقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموضع ثقته، حسبما ذكرت وكالة يوروبا برس.

وسيشن مدرج في قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعقوبات. وألقت السلطات الإسبانية الضوء على صعوبة تحديد ملكية الأصول بوضوح قانوني.

وتضع السلطات نصب أعينها ما لا يقل عن 12 شخصية من النخبة الروس، بحسب صحيفة لافانجارديا.

ولايتم استهداف اليخوت الفاخرة فحسب، ولكن أيضا الحسابات المصرفية والشركات والعقارات.