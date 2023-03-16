رامون مينزيس: قيادة المنتخب البرازيلي مسؤولية كبيرة

أبدى رامون مينزيس، المدير الفني الحالي للمنتخب البرازيلي، سعادته بقيادة فريق السامبا في تلك المرحلة الصعبة بعد وداع بطولة كأس العالم التي أقيمت بقطر مؤخراً.

وقال مينزيس في تصريحات تليفزيونية: "من الشرف خدمة المنتخب البرازيلي، لكل من يمتهن التدريب وبالنسبة لي لا يختلف الأمر عنهم، كنت سعيدا للغاية".

وأضاف: "إنها ثمرة عمل إتقاني لعملي الجيد أن أتواجد مع منتخب البرازيل خاصة أنها مسؤولية كبيرة للغاية.. كونك تعمل في الاتحاد البرازيلي، يحتم عليك أن تكن دائما مستعدا، وفي هذه اللحظة وجدتني على استعداد لمساعدة المنتخب البرازيلي".

وأوضح: "سنواجه المغرب وديا يوم 25 مارس الجاري بطنجة، المغرب قدمت كأس عالم رائعة ووصلت إلى قبل نهائي المونديال، مدربهم وليد الركراكي استدعى جميع اللاعبين الذين ذهبوا لكأس العالم ويحتفظ بقوام المنتخب الاساسي، هو قوام قوي للغاية".

وتابع "المباراة ستكون في المغرب، وتحظى بدعم مشجعيهم، وكما قلت سنواجه صعوبات، لكن يجب أن يكون المنتخب البرازيلي مستعدا لذلك وسيكون جاهزا للعب مباراة رائعة".

وشدد مينزيس: "منتحب المغرب سريع للغاية ويمتلك أفضل اللاعبين في كبرى الأندية وهم دليل على تطور مستوى الكرة العربية في الفترة الأخيرة".

وأشار مينزيس: "ستظهر البرازيل بأسلوب لعب وتشكيل مختلف عن كأس العالم في قطر، فقد قمت باستدعاء 11 لاعباً شاركوا بكأس العالم الماضية مع 5 لاعبين اشتركوا في بطولة أمريكا الجنوبية، مع وجود فرصة لبعض اللاعبين لارتداء قميص المنتخب البرازيلي لأول مرة، لدينا كل شيء هناك لنكون فريقا قويا للغاية".

وأكد مينزيس: "كانت البرازيل بقيادة نيمار مرشحة قوية للتأهل لنهائي كأس العالم الماضية لكنه أقصي من دور الثمانية، لكوني فردا داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، رأيت كل الجهد والعمل".

وأردف: "المنتخب البرازيلي يعيش حاليا حقبة جديدة، ينبغي أن تقوم فيها بكل هذه الاستعدادات حتى نهائيات كأس العالم القادم 2026، إنه دائماً منتخب يراهن عليه الجميع كثيرا".

يذكر أن منتخب البرازيل يحمل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم، بعدما حصل عليه أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.