الأردن ورومانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بحث الأردن ورومانيا سبل تعزيز آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع الروماني انجل تليفار والوفد المرافق له.



وجرت لوزير الدفاع الروماني مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع ضيف الزائر، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.