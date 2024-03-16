«مناهضة العنف ضد المرأة» في ندوة توعوية لحزب مستقبل وطن بمطروح

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ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمطروح، ندوة توعوية بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة».

وحاضر في الندوة محمد السيد الواعظ بإدارة الوعظ بمركز الحمام بمطروح، ومن الجانب النفسي والاجتماعى الد كتورة بخيتة أحمدعلى دكتوراه الفلسفة فى الأدب معهد العلوم الأجتماعية، ومن الجانب الصحى الرائدة الريفية هدى صابر عبدالغنى، وذلك بحضور لفيف من سيدات مركز الحمام وضواحيها.

وتناولت الندوة، دور المرأة الفعال فى المجتمع وأهميتها فى بناء الأسرة والمجتمع، وما تتعرض إليه من عنف، يتمثل فى الزواج المبكر وختان الإناث، ومدى تأثيره وضرره الجسدى والنفسي على المرأة.

وأكد المحاضرون، دور الدولة ودعمها الكامل من أجل زيادة الوعى والمنفعة تحقيقا لمجتمع أفضل يقدر ويحترم المرأة.

وقبل ختام الندوة، تم إتاحة الوقت للسيدات الحضور فى طرح الأسئلة والمناقشة مع المحاضرين، الذين قاموا بالتوضيح والإجابة على كل الأسئلة التى تقدمت بها السيدات، إسهاما فى زيادة الوعى لدور ومكانة المرأة فى الأسرة والمجتمع.