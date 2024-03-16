الأمم المتحدة تختار مصر ضمن 6 دول على مستوى العالم لعرض تجاربها فى الوقاية من الإدمان

اختارت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى من ضمن 6 دول على مستوى العالم لعرض تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة حيث اعتبرتها من التجارب الرائدة.

وخلال جلسة الوقاية المبكرة المستندة للدليل العملى كاستثمار لخفض المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن المخدرات، استعرض عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة، ضمن اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا.

وقد تم اختيار 6 دول على مستوى العالم "مصر، المكسيك، البرازيل، إيطاليا، سنغافورة، قبرص"؛ لعرض تجاربهم فى مجال الوقاية من تعاطي المخدرات فى حضور ممثلى الدول المشاركة والمنظمات العالمية المعنية "منظمة الصحة العالمية، مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، لجنة المنظمات غير الحكومية بفيينا، مجلس أوروبا مجموعة (بومبيدو) إضافة إلى العديد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية والأفريقية وسط إشادة من الحضور بتجربة من مصر.

ونجح صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ برامج توعوية متكاملة لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة.

كما تستهدف الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن 16023، من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب.