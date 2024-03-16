مصرع شخص إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية في الفيوم

لقي رجل بالفيوم مصرعه، في حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة بخارية بطريق سنورس الزراعي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق سنورس الفيوم الزراعي، ووجود متوفى.

وانتقلت الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق واصطدامه بالدراجة البخارية؛ ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية، ويدعي "محمد. م، 43 سنة، مقيم بشارع أحمد شوقي بدائرة مركز سنورس".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.