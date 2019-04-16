قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليًا، إن المشير خليفة حفتر قائد مايسمي "الجيش الوطني الليبي" خان ليبيا والمجتمع الدولي .

وحذر السراج في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية ،نشرت اليوم الاثنين، من أن الحرب الدائرة في ليبيا ربما تدفع 800 ألف مهاجر إلى النزوح إلى أوروبا.

وأضاف أن هناك ليبيين سيفرون من هذه الحرب، مشيرًا إلى أن إرهابيي داعش ينشطون في جنوب ليبيا.

وشكر السراج إيطاليا ، لأنها أبقت سفارتها مفتوحة ، والمستشفى الميداني في مصراتة قيد التشغيل، وعلى الدعم السياسي الذي تقدمه" لنا حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي".

كان السراج قد أبدى في تصريحات أدلى بها أمس الاحد تخوّفه من استغلال عناصر إرهابية ومتطرفة للحرب الدائرة والعبث بأمن واستقرار ليبيا.

وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا بأن 121 قتيلا سقطوا منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق في محيط طرابلس.