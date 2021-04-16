المحكمة العليا في البرازيل تؤيد قرار بطلان إدانة لولا

أيدت المحكمة العليا في البرازيل قرارا ببطلان إدانة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وصوت ثمانية قضاة لصالح تأييد القرار الذي صدر الشهر الماضي فيما صوت ثلاثة قضاة ضد القرار، وفقًا لما ذكرته محطة تلفزيون جوستيكا التلفزيونية مساء الخميس.

وقال محامو لولا إن القرار "يعيد اليقين والمصداقية القانونية في نظام العدالة في بلادنا".

وبموجب الحكم فقد استعاد لولا الحق في الترشح للانتخابات، ويجعل الرجل البالغ من العمر 75 عاما قريبا من منافسة الرئيس الحالي جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وتم إلغاء الإدانات لأسباب إجرائية، لكنها لا تعتبر حكما بالبراءة.

ويمكن أن يتخذ قرار جديد بشأن ما إذا كان يجب إدانة لولا في محاكمة أخرى. ولا يزال يتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كان ينبغي إحالة القضايا إلى محاكم في برازيليا أو ساو باولو.

وأثار السياسي اليساري الشهير الذي كان رئيسا للبلاد خلال الفترة من 2003 إلى 2011 ، مؤخرًا فكرة إمكانية ترشحه من جديد.

ورسالته الأساسية هي أن بولسونارو، الذي ينحي الكثيرون عليه في خروج تفشي جائحة كورونا عن نطاق السيطرة في البرازيل، يجب ألا يستمر في الرئاسة.

وصدر حكم على لولا في 2018 بالسجن 12 عاما وشهر واحد بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

ونتيجة لذلك ، لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية على الرغم من تقدمه في استطلاعات الرأي ، مما مهد الطريق أمام اليميني الشعبوي جاير بولسونارو لدخول القصر الرئاسي.

وتم إطلاق سراح الرئيس الأسبق من السجن في 2019، بعدما قضى فيه 580 يوما. وفي مارس الماضي قرر قاض أن محكمة مدينة كوريتيبا ليس ذات اختصاص وأحال القضية إلى برازيليا.