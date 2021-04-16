الحكومة الموريتانية تدعو رجال الأعمال للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

دعت الحكومة الموريتانية رجال الأعمال إلى المساهمة النشطة والفعالة في تحقيق الأمن والغذائي للبلاد وتعزيز جهود الدولة الرامية لزيادة الانتاج الزراعي.

وقال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال لدى اجتماعه مساء الخميس برجال أعمال موريتانيين إن " الدولة تعول بشكل كبير على انخراط رجال الأعمال الجاد في هذا المسعى وتعلن استعدادها الدائم لمواكبة جهودهم في هذا الصدد، ولاتخاذ كل القرارات الضرورية لدعمهم وحماية منتوجاتهم في سبيل الوصول إلى إنتاج ما تحتاجه بلادنا من مواد غذائية".

وتأتي دعوة الحكومة الموريتاني في خضم جدل تشهده الساحة الموريتانية جراء ارتفاع أسعار المواد الزراعية الأساسية من الخضار والفواكه ونقصها بعد قرار السلطات وقف استيراد الجزر والطماطم، قبل أن تتراجع وزارة التجارة عن القرار واعتماد البلاد بشكل شبه كلي على الاستيراد من دول الجوار خاصة من المغرب والجزائر والسنغال ومالي وإسبانيا.