باكستان: 5364 إصابة جديدة بكورونا و110 حالات وفاة في 24 ساعة

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، تسجيل 110 حالات وفاة جديدة إثر الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس 15 ألفا و982 حالة اليوم.



وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء تسجيل 5364 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 745 ألفا و182.



ومازال إقليم البنجاب الاكثر تضررا، فيما يتعلق بحالات الوفاة.



وأجرت باكستان حتى الآن 11 مليون وسبعة آلاف و 252 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 64 الفا و481 اختبارا خلال الـ24 ساعة الماضية.