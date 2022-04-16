أعلن اللواء محمد يحيى سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الانتهاء من أعمال إنشاء محطات وروافع مياه الشرب لمشروعات المرحلة الأولى حياة كريمة بمركز إسنا.

وقال سليمان، في تصريحات له، إنّه تم الانتهاء من أعمال المحطات الثلاثة المقرر تنفيذها بمركز إسنا بنسبة 100%، وهي محطة مياه إسنا السطحية، الغريرة النقالي، الترعة النقالي، بإجمالي طاقات بنحو 25 ألف متر مكعب يوم للمحطات الثلاثة.

وأضاف أنّ محطة إسنا السطحية تبلغ طاقتها التصميمية 21600 متر مكعب لكل يوم، وتخدم ما يقرب من 35 ألف نسمة، من سكان قرى ( النمسا -القرايا- توماس 1- توماس 2 - الواسطى)، بينما تبلغ طاقة محطة الغريرة النقالي 1800 متر مكعب لكل يوم، تخدم نحو 15 ألف نسمة من قرى (الغريرة- نجع سطيح)، وتبلغ طاقة محطة الترعة النقالي 1800 متر مكعب لكل يوم، وتخدم أكثر من 33 ألف نسمة بقرى ترعة ناصر- جزيرة راجح - كومير - حواجر العضايمة.

وأكد أن الشركة أخذت على عاتقها تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بنهو المشروعات في التوقيتات المحددة، ووضع مشروعات المبادرة كأولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.