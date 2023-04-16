كاسيميرو يعود لتشكيل يونايتد أمام نوتنجهام

أعلن فريقا مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست، عن التشكيل الأساسي لمواجهتهما على أرض الثاني مساء الأحد، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ظل غياب رفائيل فاران وليساندرو مارتينيز للإصابة، سيشارك هاري ماجواير في عمق الدفاع بجانب فيكتور لينديلوف.

ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد أيضا نجمه ماركوس راشفورد، الذي سيعوض الفرنسي أنتوني مارسيال غيابه.

من ناحية ثانية، عاد البرازيلي كاسيميرو إلى التشكيلة عقب انتهاء فترة إيقافه، وسيلعب إلى جانبه في وسط الملعب مارسيل سابيتزر.



وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر يونايتد: دي خيا، وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، دالوت، كاسيميرو، سابيتزر، أنتوني، فرنانديز، سانشو، مارسيال.

نوتنجهام: نافاس، ويليامز، دانيلو، فيليبي، نياخاتي، فراولر، جونسون، ماكينا، لودي، جيبس وايت، أوونيي.