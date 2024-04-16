ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع وتراجع نمو الأرباح مجددا

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، كما تراجع نمو الأرباح مجددا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة قفز ليصل إلى 2ر4% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من ستة أشهر، وبارتفاع عن نسبة 9ر3% التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير.

وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع المعدل بقدر بسيط ليصل إلى 4% خلال هذا الربع.

في الوقت نفسه، أظهرت الأرقام الرسمية تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت، مجددا ليصل إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير.

من ناحية أخرى، ارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 1ر2%، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم، وبعد أخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار.