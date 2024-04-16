صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بطيئا ومطردا للاقتصاد العالمي العام الجاري

توقع صندوق النقد الدولي اليوم، أن يتجه الاقتصاد العالمي في العام الجاري، لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، حيث قوة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بالناتج العالمي، ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا.

كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.2 في المئة في عامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.

يشار إلى أنه تم تعديل توقعات النمو لعام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي.



