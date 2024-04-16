توسك: لا بد أن تحسن بولندا دفاعاتها الجوية لتكون آمنة بقدر إسرائيل

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، في وارسو إن بلاده تسعى إلى تحسين دفاعاتها الجوية حتى "تصبح آمنة بقدر إسرائيل" بعد اجتماع لمجلس الوزراء بشأن الأمن القومي.

وأوضح توسك أن إسرائيل اعترضت جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا تتمكن أوكرنيا، المحاذية لبولندا من الجنوب، إلا من اعتراض ثلث الصواريخ الروسية.

وأضاف: "تكمن مهمتنا اليوم في استخدام كل نظام للدفاع عن المجال الجوي البولندي لجعل بولندا آمنة بقدر إسرائيل".

وأوضح أن النتيجة التي يجب استخلاصها هي أنه يجب السيطرة على المجال الجوي لتحسين أمن بولندا.

وأضاف توسك أن بولندا مهتمة بالانضمام إلى مبادرة "درع السماء الأوروبية" الألمانية، التي ستضم عدة دول أوروبية تحصل على صواريخ إيريس- تي الألمانية بهدف تأمين المجال الجوي الأوروبي.

يذكر أن بولندا حليف عسكري قوي لأوكرانيا في محاولتها للتصدي للغزو الروسي على مدار السنتين الماضيتين. كما أن بها مركزا كبيرا لإرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. وزودت ألمانيا أوكرانيا بصواريخ من طراز إيريس- تي وتعهدت بإرسال المزيد.