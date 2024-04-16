وزير الخارجية الأردني: يجب منع نتنياهو من فرض أجندة حرب على المنطقة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن «الأردن وألمانيا متفقان على حل الدولتين سبيلا لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكدا أن المملكة مستعدة لمواجهة الكارثة الإنسانية وإرسال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وذكر، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين، أن الحرب على غزة تهدد أمن المنطقة برمتها، مؤكدا في الوقت ذاته على التعاون الألماني الأردني في إنشاء ممر بري إلى قطاع غزة بشكل مباشر لإيصال المساعدات.

وأشار إلى أن «إسرائيل تغيب كل الحلول من أجل بناء السلام في الشرق الأوسط»، مشددا على أن «التصعيد خطر على الجميع ووقفه يتطلب وقف أسباب التوتر».

وأكد أن الأولوية حاليا هي وقف الحرب على غزة ووضع حد للمجاعة والكارثة الإنسانية في القطاع، قائلًا إن «الخطوة الأولى في خفض التصعيد هي وقف العدوان على غزة».

وأكد الصفدي أن «الأردن لا يريد مزيدا من التصعيد في المنطقة، ولن يكون ساحة لأي صراع أو حرب إقليمية»، معقبًا: «لن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن وتعريض مواطنيه للخطر.

وقال إن الضفة الغربية المحتلة في حالة غليان بسبب الإجراءات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين، ويجب منع الحكومة الإسرائيلية الحالية من فرض أجندة الحرب على المنطقة بأكملها».

وأوضح أن «القضية الأساس هي أن هنالك عدوانا إسرائيليا على غزة، منذ أكثر من 6 أشهر؛ قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني ودمر 60% من غزة»، مشددًا على أهمية منع نتنياهو من فرض أجندة حرب على المنطقة.

وأكمل: «الأوضاع تفرض علينا تحركا بمستوى صعوبتها بدءا من وقف العدوان وإنهاء الكارثة في غزة، لا يمكن الاستمرار في الوضع الراهن، والأردن يدعم كل جهد لوقف إطلاق النار وإعادة الأمل للأهل في غزة»، وفق الصفدي.