 قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل وأسرى سابقون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل وأسرى سابقون

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 11:45 ص

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: قلقيلية، والخليل، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم، والقدس.

وذكر أن «قوات الاحتلال تواصل إلى جانب ذلك، تنفيذ عمليات اقتحام تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».

وأعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر لأكثر من 8270، قائلًا إن «هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن».

ولفت إلى أن «حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر».

وجدد التذكير أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا».

 

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