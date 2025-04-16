شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة.

وأفاد مراسلونا باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال خيمة قرب فندق الأمل غرب مدينة غزة، فيما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق السرايا وسط المدينة.

وأضافوا أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مُسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في ملعب اليرموك غرب مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت طائرة مُسيّرة "كواد كابتر" النار على المناطق الشرقية لحي التفاح شرق المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,000 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.