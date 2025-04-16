أمريكا تبدأ سحب قواتها من ريف دير الزور شرقي سوريا

بدأت القوات الأمريكية، المتواجدة في محافظة دير الزور شرقي سوريا سحب عدد من قواتها من حقل كونيكو للغاز باتجاه محافظة الحسكة.

وقال سكان محليون في ريف دير الزور الشرقي، إن رتلا من القوات الأمريكية أغلبه ناقلات تحمل آليات وعتاد خرج ليلاً من حقل كونيكو للغاز شمال شرق مدينة دير الزور باتجاه محافظة الحسكة.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "قامت القوات الأمريكية في حقل كونيكو قبل يومين بإنزال منطاد المراقبة الذي كان فوق حقل كونيكو ولا تزال حركة اليات العسكرية الأمريكية في حدودها الطبيعية في المنطقة ولم نشهد انسحاباً كاملاً للقوات".

وكشفت مصادر مطلعة في محافظة دير الزور لـ(د ب أ)، أن الاجتماعات ما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد تعقد بشكل مستمر للوصول الى تفاهمات كاملة لاستلام حقول النفط والغاز تمهيداً لدخول قوات وزارة الدفاع والامن العام إلى مناطق شرق الفرات.

وتشهد مناطق شرق الفرات في محافظة دير الزور، هدوءا كبيرا وعدم وقوع عمليات استهداف لقوات قسد التي خففت بشكل كبير عناصرها وحواجزها في مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي".

وتنتشر القوات الأمريكية في محافظة دير الزور في حقول العمر والتنك للنفط وحقل غاز كونيكو.