المنظمة الدولية للهجرة ترحب بقرار وقف إطلاق النار في لبنان

رحبت المنظمة الدولية للهجرة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان اليوم الخميس، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام به، مؤكدة أن حماية أرواح المدنيين يجب أن تبقى على رأس الأولويات.

قالت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، إن النزوح الذي شهده لبنان بلغ مستويات مذهلة، فقد انتزع الصراع أكثر من مليون شخص من ديارهم، ويوجد حالياً أكثر من 141 ألفاً في أكثر من 700 مركز إيواء جماعي في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت أن كثير من هذه المراكز هي عبارة عن مدارس ومبانٍ حكومية مكتظة، تقطنها عائلات تقيم في غرفة دراسية واحدة، بلا خصوصية كافية أو تدفئة أو حتى أبسط الاحتياجات الأساسية.

وأما الآلاف غيرهم، فلا مأوى لهم سوى بيوت العائلات التي تستضيفهم أو سياراتهم بل وحتى الأرصفة والشوارع.

وقالت المنظمة، إن الخسائر البشرية فادحة، إذ تجاوز عدد القتلى ألفي شخص، وتعرضت مرافق صحية وعاملون فيها للهجوم، كما تعرضت البنى التحتية الحيوية كالطرق والجسور والمنازل للدمار الشديد.

وأوضحت في بيانها، أنه رغم أهمية وقف إطلاق النار، إلا أنه لا يعني انتهاء الأزمة، لأن الدمار ما زال قائماً والعائلات لا تستطيع العودة إلى بيوت لم يعد لها وجود أصلا.

وأشارت إلى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى تمويل مستدام وموارد حيوية، وإلا فسيتحول النزوح إلى أزمة طويلة الأمد قد تمتد لسنوات.

وفي ختام بيانها قالت إن وقف إطلاق النار هو مجرد بداية، أما استمراره فهو الأساس لإنقاذ الأرواح وتمكين الناس من إعادة بناء حياتهم.



