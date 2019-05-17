الرئيس البولندي: الاعتداء على سفيرنا في تل أبيب كشف كراهية اليهود للمواطن البولندي

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن الاعتداء على السفير البولندي في إسرائيل –أظهر "كراهية " اليهود" للمواطن البولندي.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، الخميس، إن تصريحات دودا جاءت خلال كلمة له أمام تجمع انتخابي بمدينة مايسيلينس قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقررة في 26 مايو الجاري.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الأربعاء، أنها احتجزت الرجل الذي هاجم السفير البولندي في تل أبيب ماريك ماجيروسكي، وبصق عليه خارج مبنى السفارة في اليوم السابق.

وبعد ساعات من الهجوم، دعا دودا إسرائيل إلى توضيح الحادث الذي قال عنه إنه " أهان" الدبلوماسي البولندي، وأدان الهجوم على:"كرامة وكبرياء" بولندا.