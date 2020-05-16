مؤشرات لانتهاء الجمود السياسي في أفغانستان

بعد أشهر من الفوضى السياسية في كابول، الناجمة عن انتخابات مثيرة للجدل، هناك مؤشرات على أن الأزمة بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبير منافسيه عبد الله عبد الله توشك على الانتهاء.

وقال مسؤولون من المعسكرين لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم السبت، إن غني وعبد الله يسعيان للتوقيع على "اتفاق سياسي" في الأيام القليلة المقبلة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث الرئاسي، صديق صديقي: "سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي قريبا" لافتا إلى التوصل لإجماع في الرأي بين الرجلين حول القضايا العالقة "الكبيرة".

وكانت واشنطن قد أعلنت في مارس الماضي عن خفض بمقدار مليار دولار للمعونات إلى أفغانستان، بعد أن فشل الرئيس الأفغاني، أشرف غني ومنافسه السابق في الانتخابات، عبد الله عبد الله في تشكيل حكومة في أعقاب نتيجة متنازع عليها للانتخابات.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية غني فائزا، لكن عبد الله رفض النتائج.

وفي مارس، أعلن الرجلان رئاستهما لأفغانستان وأقاما مراسم موازية لأداء اليمين الدستورية.