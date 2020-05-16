سوريا تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا لشخص قادم من الإمارات

أعلنت الحكومة السورية اليوم السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالةالأنباءالألمانية(د.ب.أ) نسخة منه: إنه تم "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص من بين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 51 إصابة".

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا وصل حتى اليوم 51 إصابة، بينما تماثل للشفاء 36 حالة، وتوفيت 3 حالات.

وشهدت سوريا خلال الأسبوعين الماضيين عودة 13 رحلة عبر الخطوط الجوية السورية من 9 دول تقل السوريين العالقين في الخارج وعلى متنها نحو 2270 مسافراً تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي.