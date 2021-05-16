الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني يشارك بمظاهرة في لندن احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة

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شارك رئيس حزب العمال السابق جيريمي كوربين في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني إلى جانب السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة، وسط الصراع المستمر مع إسرائيل.

وتظاهر الآلاف في وسط العاصمة البريطانية لندن يوم السبت ووصلوا أمام بوابات السفارة الإسرائيلية في كنسينجتون، بينما خرجت احتجاجات في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف قصف القوات الاسرائيلية لقطاع غزة.

ومن بين المتحدثين الآخرين الذين خاطبوا الحشود وزيرة داخلية الظل السابقة ديان أبوت والنائبة عن حزب العمال زارة سلطانة ومغني الراب لوكي.

وقال كوربين للحشود إن التحرك الدولي يوفر "العون والراحة والدعم" لأولئك الذين يعانون في الصراع.

وأضاف "أنهوا الاحتلال الآن. أنهوا كل المستوطنات الآن وانسحبوا. أوقفوا حصار غزة الآن".

وقال حسام زملط ، السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة: "هذه المرة مختلفة. هذه المرة لن يتم رفضنا بعد الآن. نحن متحدون ، لقد سئمنا من القمع".

وتابع "اليوم نقول كفى .. كفى تواطئا. شكرا لوقوفكم معنا".