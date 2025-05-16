علق السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، حول ملف التهجير القسري، شدد العكلوك على أن هذا المشروع لم ينتهِ، كاشفًا عن إنشاء إسرائيل هيئة عسكرية خاصة لتهجير الفلسطينيين، قائلاً إن القمة سترفض هذا المشروع بكل وضوح، وستجدد دعمها للخطة الفلسطينية – المصرية، التي أصبحت لاحقًا عربية ثم إسلامية، كإطار لحل سياسي شامل.

وأعلن السفير الفلسطيني، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القمة العربية ستناقش المشاركة في مؤتمر دولي يُعقد في نيويورك الشهر المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، ويهدف إلى تنفيذ حل الدولتين، وتمكين دولة فلسطين سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا.

وتحدث العكلوك عن الاستهداف الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، موضحًا أن أكثر من 300 مبنى تابع للوكالة دُمّر، كما استشهد مئات من عمال الإغاثة، مضيفًا: «هناك محاولات لإلغاء الأونروا وإنشاء مؤسسة بديلة تحت غطاء إنساني، بهدف تصفية قضية اللاجئين».