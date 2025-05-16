رئيس البرلمان العربي: نأمل أن تقدم قمة بغداد خارطة طريق لمعالجة الأزمات العربية

قبيل انطلاق أعمال القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث ثمن رئيس البرلمان العربي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة أبو الغيط من أجل التحضيرات الخاصة لعقد هذه القمة العربية، التي تنعقد في وقت تواجه فيه الأمة العربية الكثير من التحديات.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لأن تخرج هذه القمة بقرارات وتوصيات تلبي تطلعات وطموحات الشارع العربي الذي ينتظر من القادة العرب الكثير.

كما أعرب عن أمله في أن تقدم القمة العربية خارطة طريق سياسية لمعالجة الأزمات القائمة في المنطقة العربية، وفق حلول عربية خالصة تضع حدًا لكافة التدخلات الخارجية في شئون المنطقة.

وأكد اليماحي أن حرص البرلمان العربي على المشاركة في هذه القمة، يأتي من منطلق الحرص على تحقيق التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في تحقيق مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.