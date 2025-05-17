تحدث الفنان سامح حسين، عن كواليس برنامجه الرمضاني «قطايف» الذي عُرض خلال رمضان الماضي، معترفا بأنه لا يحب «القطايف» لكنه «عشق» البرنامج، قائلا: «أنا محبش القطايف أصلا بحب الكنافة والبسبوبة؛ لكن عشقتها خلاص جميلة».

وتابع خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» أن فكرة البرنامج جاءت بشكل غير متوقع، قائلا: «لم يكن أحد يتخيل ما سيحدث، لأني في البداية، كنت سأشارك في مسلسل رمضاني ثم تم تأجيله، فقلت أريد أن أقدم عملا كوميديا أو اسكتشات، استملت من المؤلف اسكتشين أو ثلاثة عجبوني؛ لكن كان فيها بعض الإفيهات بعيدة عن شخصيتي لا تشبهني».

وعبر عن رغبته في تقديم عمل ذي قيمة أخلاقية، متسائلا «إيه المشكلة إننا نعمل كوميدي لكن يبقى حاجة قيمة؟ أنا نفسي يكون فيه قيم وأخلاق».

وأشار إلى مناقشته الأمر مع المؤلف الذي عرض عليه فكرة مستوحاة من الآية الكريمة « إلا من أتى الله بقلب سليم»، متابعا: « قلت له هذه هي الفكرة التي أبحث عنها، أنا منذ ثلاث سنوات أريد أن أقدم عملا أكسب به ثوابا في شهر رمضان».

وكشف عن رفض زوجته الفكرة وشعورها بالقلق الشديد عند معرفتها بالبرنامج، قائلا: «زوجتي قلقت جدًا عندما علمت بالفكرة، لأنها تخاف عليَ جدًا، كانت تخاف أن أقدم عملا في رمضان وخاصة أن المنافسة شديدة جدًا مع وجود أعمال ودعاية ضخمة، وأنا ممثل إزاي أقدم عمل خارج مجال التمثيل كانت خايفة إني أتكسر فقلت لها أنا عايز البرنامج علشان أكسب ثواب».

وشدد أن «كل ما كنا نخشاه، حدث عكسه تمامًا وبشكل فاق التوقعات»، متابعا: «كنا نخاف من كسر الخاطر، أنا يوميا كنت أبكي من ردود الأفعال وامتناني للجمهور وجبر الخاطر، أريد أن أحيي هذا الجمهور العظيم جدًا، وكنت أقول يارب أنا استاهل كل هذا الحب من مصر والعالم العربي، وكنت بقول إيه المعجزة الكبيرة دي».