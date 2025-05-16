 العثور على متنزهة سالمة بعد فقدانها في جبال جليدية في كاليفورنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على متنزهة سالمة بعد فقدانها في جبال جليدية في كاليفورنيا


نشر في: الجمعة 16 مايو 2025 - 8:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 مايو 2025 - 8:01 ص

عندما تم إغلاق منتجع "فيرميليون فالي" في منطقة سييرا الشرقية بكاليفورنيا لحلول الشتاء، ترك طاقم العمل أبواب الأكواخ مفتوحة تحسبا لاحتياج متنزه عنيد لمأوى خلال العواصف الثلجية الجبلية التي كثيرا ما تهب. وقد يكون هذا القرار أنقذ حياة تيفاني سليتون /27 عاما/ من جورجيا، التي فقدت منذ حوالي ثلاثة أسابيع في الصحراء النائية.

ورأى مالك المنتجع كريستوفر جوتيريز باب أحد الأكواخ مواربا وحذاء قربه عندما وصل صباح أمس الأربعاء لبدء إعادة فتح المنتجع في الربيع. وفجأة ظهرت شابة في مدخل الكوخ.

وقال جوتيريز في مؤتمر صحفي: "خرجت، ولم تتحدث مطلقا، ركضت وكان كل ما تحتاجه هو عناق. لقد كانت لحظة سريالية لغاية، وعند ذلك أدركت من هي".

لقد كانت سليتون، التي أبلغ والداها عن فقدانها في 29 أبريل بعد عدم وصول أخبار منها لأكثر من أسبوع.


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