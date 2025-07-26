 غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة - بوابة الشروق
السبت 26 يوليه 2025 12:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة

أ ش أ
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 12:00 م

شهدت غينيا اتساعًا في نطاق تفشي مرض جدري القرود، حيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 300 حالة منذ تسجيل أول إصابة في سبتمبر الماضي، وفق ما أفادت به السلطات الصحية لراديو فرنسا الدولي.

وبحسب البيانات الرسمية، تم تسجيل 307 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن، تماثل 116 منها للشفاء، بينما لا تزال سبع حالات تُصنّف على أنها خطيرة وتتلقى العلاج في المستشفيات. كما سُجلت حالة وفاة واحدة فقط جراء المرض حتى تاريخه.

وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود 461 حالة مشتبه بإصابتها، بانتظار نتائج الفحوص المخبرية.

يُذكر أن أول حالة إصابة في البلاد سُجلت لدى فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات في محافظة ماسينتا، جنوب غربي غينيا.

وقد أعلنت السلطات الصحية في البلاد حالة طوارئ صحية عامة، ووضعت الوكالة الوطنية للأمن الصحي خطة استجابة تشمل تعزيز المراقبة الوبائية، وتتبع المخالطين، وتنفيذ خطة تأهب وطنية بدعم من منظمة الصحة العالمية.

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