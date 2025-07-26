تكثف أجهزة الأمن بمحافظة قنا، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، داخل منزل بقرية عزبة القوصية التابعة لمركز فرشوط، وذلك بعد تغيّبها لساعات. وتبين من الفحص الأولي للجثمان وجود آثار خنق.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة الطفلة "سارة. أ. ح" داخل أحد المنازل بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة بقتل الطفلة ربة منزل تقيم بجوار أسرتها، وأنها أقدمت على ارتكاب الجريمة بدافع سرقة قرطها الذهبي.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث فرشوط من ضبط المتهمة، واقتيادها إلى ديوان المركز للتحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الجريمة.