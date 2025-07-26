هل يخاف المرضى من الذكاء الاصطناعي في الطب؟ دراسة تجيب

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "فورتسبورج" الألمانية ومستشفى "شاريتيه" في برلين، أن المرضى يُقيِّمون الأطباء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بتقييمات متدنية.

وبحسب الدراسة، صنف المرضى الأطباء، الذين يُصرِّحون باستخدامهم الذكاء الاصطناعي في عملهم، على أنهم أدنى من أقرانهم الذين لا يفعلون ذلك من حيث الكفاءة والثقة والتعاطف.

ورصدت الدراسة هذه التحفظات حتى عند استخدام الذكاء الاصطناعي ليس لأغراض التشخيص أو العلاج، بل للمهام الإدارية.

وفي إطار الدراسة التي نُشرَت في دورية "جاما نيتورك أوبن"، تلقى 1276 مشاركا بالغا من الولايات المتحدة الأمريكية إعلانات لعيادات طبية، وطُلِبَ منهم تقييم سمات مختلفة للأطباء الذين شملتهم الإعلانات.

ووفقا لعلماء النفس، اختلفت الإعلانات عن بعضها البعض في جانب واحد فقط: عبارة تشير إلى أن الطبيب الذي شمله الإعلان يستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض إدارية أو تشخيصية أو علاجية. وتلقت مجموعة ضابطة الإعلان نفسه دون أي إشارة إلى الذكاء الاصطناعي.

لكن لماذا يبدو أن لدى المرضى صورة سلبية عن الأطباء الذين يستعينون بالذكاء الاصطناعي؟

يعتقد معدو الدراسة - الباحث موريتتس رايس والأستاذ فيلفريد كونده من جامعة فورتسبورج وفلوريان رايس من معهد المعلوماتية الطبية في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، أن أحد الأسباب قد يكون الخوف من أن يتبع الأطباء الذكاء الاصطناعي بصورة عمياء.

وكما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، يزداد دور الذكاء الاصطناعي في الطب الحديث.

ومع ذلك، يرى معدو الدراسة، وفقا لبيان صحفي صادر عن جامعة فورتسبورج، أن الأبحاث تُظهِر أن علاقة الثقة بين المريض والطبيب ضرورية لنجاح العلاج. وأضاف البيان: "عندما يُطلِع الأطباء مرضاهم على استخدامهم للذكاء الاصطناعي، ينبغي عليهم السعي إلى تبديد المخاوف المحتملة وإبراز الفوائد المحتملة".

وأشارت الدراسة إلى أن تولي الذكاء الاصطناعي بعض المهام الإدارية يمكن أن يسمح على سبيل المثال بتوفير الأطباء المزيد من الوقت لمرضاهم. وجاء في البيان: "على الرغم من الاستعانة المتزايدة بالتكنولوجيا في أداء المهام، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل رعايتنا الصحية أكثر إنسانية بهذه الطريقة".