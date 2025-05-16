يشارك الأسترالي المثير للجدل، نيك كيريوس، لأول مرة منذ 8 سنوات في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس (25 مايو - 8 يونيو).

وسيخوض كيريوس منافسات الزوجي، مع مواطنه جوردان تومسون، بحسب قائمة المشاركين.

ولم يسبق لكيريوس، الفائز بسبع بطولات في الفردي على الملاعب الصلبة، ووصيف بطولة ويمبلدون عام 2022، أن حقق مثل هذه النتائج المقنعة على الملاعب الرملية.

ولم يتمكن كيريوس، البالغ من العمر 30 عامًا وضحية إصابات متتالية عديدة، من اللعب كثيرًا في عامي 2023 و2024.

وعاد الأسترالي إلى المنافسات في بداية عام 2025، وكانت آخر دورة له في مارس، حيث خرج من الدور الثاني لبطولة ميامي للماسترز، بخسارته أمام الروسي كارين خاتشانوف.

وكانت آخر مباراة لكيريوس في منافسات الزوجي، خلال يناير الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة، عندما اضطر شريكه ومواطنه المصاب ثاناسي كوكيناكيس إلى الانسحاب من الدور الأول.

وفي منافسات الفردي، من المتوقع أن تكون الدورة المقبلة لكيريوس في شتوتجارت (9-15 يونيو)، حسب قائمة المشاركين التي كشف عنها المنظمون، في وقت سابق من هذا الأسبوع.