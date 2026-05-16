قائد الجيش الهندي يحذر باكستان من «إيواء إرهابيين والعمل ضد الهند»

في رسالة عسكرية شديدة اللهجة لإسلام أباد، قال قائد الجيش الهندي الجنرال أوبيندرا دويفيدي اليوم السبت، إنه في حال استمرت باكستان في إيواء الإرهابيين والعمل ضد الهند، فعليها أن "تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون جزءا من الجغرافيا أو التاريخ أم لا".

وجاء ذلك في جلسة تفاعلية، عندما سئل دويفيدي كيف سيرد الجيش الهندي في حال اندلعت مجددا نفس الظروف التي أدت إلى عملية سندور العام الماضي، بحسب وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية.

وجاءت تصريحاته في فعالية "سينا سامواد" بعد أيام من إحياء البلاد والجيش الهندي الذكرى الأولى لعملية سندور.

ورغم أن تصريحات قائد الجيش موجزة فأنها تحمل رسالة صريحة لباكستان وتؤكد مجددا على موقف الهند المعادي للإرهاب.

وأطلق الجيش عملية سندور في السابع من مايو 2025 ردا على الهجوم الإرهابي المميت على بلدة باهالجام في الشطر الهندي من كشمير حيث شنت القوات الهندية ضربات دقيقة على العديد من البنية التحتية الإرهابية في باكستان والشطر الباكستاني من كشمير. وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين في كشمير، وهو ما تنفيه باكستان.

ولاحقا ردت باكستان أيضا بشن هجمات على الهند، وكل الضربات المضادة التالية التي شنتها الهند نُفذت أيضا تحت عملية سندور.

وتوقف الصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نوويا، والذي استمر نحو 88 ساعة، عقب التوصل لتفاهم عشية العاشر من مايو.