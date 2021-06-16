إصابة عدة أشخاص في انفجار بقاعدة عسكرية كولومبية

ذكرت وسائل إعلام كولومبية، الثلاثاء، أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار وقع في قاعدة عسكرية في شرقي البلاد.

ولم يتضح العدد الفعلي للجرحى في البداية، حيث نشرت وسائل الإعلام المحلية أرقاما متباينة على نطاق واسع. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن سيارتين انفجرتا بينما ذكرت وسائل أخرى وقوع انفجارين واستخدام سيارة واحدة في الحادث .

وقال الرئيس إيفان دوكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد انفجار سيارة في القاعدة التي تضم اللواء 30 للجيش في مدينة كوكوتا، أصدرت تعليمات لوزير الدفاع دييجو مولانو بالذهاب إلى المدينة وإجراء تحقيقات لتوضيح هذا الموقف المؤسف".

وأكد مولانو أنه في طريقه إلى القاعدة العسكرية "لاتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء هذا الحادث الخطير".

وأشار وزير الداخلية دانيال بالاسيوس إلى الحادث في تغريدة على "تويتر" على أنه "عمل إرهابي" .

وتعد قاعدة اللواء الثلاثين في كوكوتا أهم قاعدة عسكرية في شمال شرقي كولومبيا.