قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج، يواجه تكهنات جديدة بشأن صحته مرة أخرى، حيث ظهر أقل نحافة بشكل ملحوظ.

وتعد صحة الزعيم الكوري الشمالي مهمة في سيول وواشنطن وطوكيو وعواصم عالمية أخرى؛ لأنه لم يعيِّن علنًا خليفته الذي سيتحكم في برنامج نووي متقدم يستهدف الولايات المتحدة وحلفائها، إذا كان عاجزًا.

وفي صور حديثة لوسائل الإعلام الحكومي، بما في ذلك تلك التي نُشرت اليوم الأربعاء، ظهر كيم وهو فاقد قدرًا كبيرًا من وزنه، حيث بدا حزام ساعته الفاخرة أكثر إحكاماً ووجهه أنحف.

ويقول بعض المراقبين، إن كيم الذي يبلغ طوله حوالي 170 سم، ووزنه سابقًا 140 كيلوجراما، ربما يكون قد فقد حوالي 10-20 كيلوجرامًا.

ومن المرجح أن يكون فقدان الوزن الواضح لكيم محاولة لتحسين صحته، وليس علامة على المرض، وفقًا لهونج مين، كبير المحللين في المعهد الكوري للوحدة الوطنية في سيول.

وقال هونج: "لو كان يعاني من مشاكل صحية، لما خرج علنًا لعقد الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال"، وهو مؤتمر سياسي كبير هذا الأسبوع من المتوقع أن يستمر من يومين إلى ثلاثة أيام.

وينحدر الزعيم الكوري الشمالي، من عائلة لديها تاريخ من مشاكل القلب، حيث توفي والده وجده الذي حكم كوريا الشمالية قبله، بسبب مشاكل في القلب.

من جانبهم قال الخبراء، إن وزنه قد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان مظهر كيم النحيف محط اهتمام كبير في كوريا الجنوبية، حيث نشرت وسائل الإعلام صوراً لظهوره السابق والحالي.

وقال سيو يو سوك من معهد الدراسات الكورية الشمالية ومقره سيول، إن إنشاء كوريا الشمالية مؤخرًا لسكرتير أول لحزب العمال الحاكم، الوظيفة الثانية في البلاد، ربما كان مرتبطًا بقضايا صحية محتملة لكيم.

وأضاف أن كيم ربما سمح بإنشاء المنصب بناءً على طلب من كبار المسؤولين، لكنه لم يسمِّ أي شخص بهذا المنصب لأنه قد يخفف قبضته على السلطة.

وتابع: "إذا كان كيم يواجه مشكلة صحية حقيقية وكان في حالة لا يستطيع فيها التعبير عن آرائه، رغم أنه لم يمت، فمن سيتخذ قرارًا بتعيين السكرتير الأول؟".

يذمر أنه عندما اندلعت التكهنات العالمية بشأن صحة كيم العام الماضي بعد أن غاب عن الاحتفال بعيد ميلاد جده الراحل، توقع بعض المحللين أن تكون شقيقة كيم الصغرى، كيم يو جونج، هي التالية في ترتيب وراثة سلطة شقيقها.

وقال آخرون إن القيادة الجماعية ممكنة أيضًا.