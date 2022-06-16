 بسبب الفشل في التأهل للمونديال.. المصادقة على استقالة رئيس الاتحاد الجزائري - بوابة الشروق
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بسبب الفشل في التأهل للمونديال.. المصادقة على استقالة رئيس الاتحاد الجزائري

د ب أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 4:51 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 4:51 م

صادق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، على استقالة الرئيس شرف الدين عمارة، وستة من أعضاء مكتبه التنفيذي، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.

كما صادق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية لعام 2021.

يذكر أن عمارة، انتخب رئيسا للاتحاد الجزائري في 15 أبريل من عام 2021، خلفا لخير الدين زطشي، وأعلن استقالته بعد فشل المنتخب الأول في التأهل لنهائيات كاس العالم قطر 2022.

وسيعقد الاتحاد الجزائري جمعية عمومية انتخابية في السابع من يوليو المقبل، لانتخاب رئيس ومكتب تنفيذي جديدين.


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