مسؤول روسي: يمكن توقف الغاز المتدفق إلى ألمانيا بصورة كاملة

قال مسؤول روسي، اليوم الخميس، إنه من الممكن توقف خط نقل الغاز الطبيعي لألمانيا "نورد ستريم 1" بصورة كاملة، وذلك في ظل استمرار الخلاف بين الكرملين والغرب بسبب إمدادات الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلادمير تشيزوف، في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج اليوم الخميس إنه يمكن إغلاق خط الغاز بصور كاملة بسبب مشاكل تتعلق بإصلاحات التوربينات في كندا، وفقا لما ذكرته صحيفة كوميرسانت.

وأضاف أنه يتعين على ألمانيا التفكير في إصلاح التوربينات على أراضيها بحيث لا يتعين شحنها إلى كندا.

وقد تم خفض أقصى كمية غاز يمكن أن تمر عبر الخط بنسبة 60% منذ بداية الأسبوع. نفت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا صحة ما قالته جازبروم عن تسبب التأخر في أعمال صيانة ضاغط للغاز في تقليص الكميات الموردة .وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك صرح في وقت سابق من اليوم بأنه يعتقد بأن التقليص الأخير لواردات الغاز الروسي لألمانيا الذي تم الإعلان عنه أمس له دوافع سياسية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال إن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر خط نورد ستريم هو نتيجة لمشاكل في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات.